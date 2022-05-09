Президент Азербайджана почтил память азербайджанцев, погибших за победу над фашизмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник возложил цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза Ази Асланова и почтил память всех азербайджанцев, погибших на войне 1941-1945 годов, сообщает сайт главы государства.
Х.Насирзаде
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