Обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия мины обезврежены - Минобороны

Морские мины, обнаруженные в ходе разведочных работ в азербайджанском секторе Каспийского моря, обезврежены, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Разминирование проводилось соответствующими кораблями ВМС Азербайджана и специалистами во взаимодействии с другими государственными органами с соблюдением мер безопасности», - отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Всего к разминированию были привлечены 4 боевых корабля, 4 катера и 133 военнослужащих, отчитались в министерстве.

«В настоящее время вся деятельность в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжается в обычном режиме», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ходе разведочных работ в азербайджанском секторе Каспийского моря 4 мая со стороны операционной компании "UMID BABEK OPERATING COMPANY" на глубине 60 метров были обнаружены морские мины.

В ходе осмотра, проведенного соответствующими кораблями и специалистами ВМС Азербайджана, были обнаружены 6 крупных корабельных мин (КБ-1).

Якорная мина КБ была принята на вооружение Военно-Морского флота СССР в 1931 году под обозначением КБ.

Газовое месторождение Умид введено в эксплуатацию в сентябре 2012 года.

Э.Шафиев