Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7982 RUR   0.0244 GBR   2.1026 TRY   0.1125

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 10.05.2022 17:17

Обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия мины обезврежены - Минобороны

Морские мины, обнаруженные в ходе разведочных работ в азербайджанском секторе Каспийского моря, обезврежены, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Разминирование проводилось соответствующими кораблями ВМС Азербайджана и специалистами во взаимодействии с другими государственными органами с соблюдением мер безопасности», - отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Всего к разминированию были привлечены 4 боевых корабля, 4 катера и 133 военнослужащих, отчитались в министерстве.

«В настоящее время вся деятельность в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжается в обычном режиме», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ходе разведочных работ в азербайджанском секторе Каспийского моря 4 мая со стороны операционной компании "UMID BABEK OPERATING COMPANY" на глубине 60 метров были обнаружены морские мины.

В ходе осмотра, проведенного соответствующими кораблями и специалистами ВМС Азербайджана, были обнаружены 6 крупных корабельных мин (КБ-1).

Якорная мина КБ была принята на вооружение Военно-Морского флота СССР в 1931 году под обозначением КБ.

Газовое месторождение Умид введено в эксплуатацию в сентябре 2012 года.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАСПИЙ, МИНЫ


Похожие новости


ВМС Азербайджана проведут учения на Каспии Меры доверия на Каспии обсудили представители военных ведомств пяти стран региона Минобороны РФ приглашает зарубежных коллег на оружейную выставку в Подмосковье и "армейские игры" на Каспии Министр обороны Казахстана посетил гарнизон, отвечающий за безопасность на Каспии

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az