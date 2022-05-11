Инфляция в США в апреле замедлилась впервые за 8 месяцев - до 8,3%

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 41-летним максимумом в 8,5%, зафиксированным в марте. Снижение темпов роста потребительских цен в США было отмечено впервые за восемь месяцев.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более существенного ослабления инфляции - до 8,1%.
Повышение цен на энергоносители в апреле замедлилось до 30,3% в годовом выражении по сравнению с 32% в марте, в частности, на бензин - до 43,6% с 48%. В то же время стоимость продуктов питания подскочила максимальными темпами с апреля 1981 года - на 9,4%. Повышение цен на жилье ускорилось до 5,1% с 5%, на новые автомобили - до 13,2% с 12,5%.
Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем в апреле составил 0,3% против 1,2% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение на 0,2%.
Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 6,2% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. В марте повышение составило соответственно 6,5% и 0,3%.
Несмотря на некоторое замедление в апреле, инфляция вряд ли замедлится до доковидных уровней в ближайшее время и, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) в 2% до тех пор, пока проблемы в цепочках поставок сохраняются, отмечает Trading Economics.
Азербайджан и Парагвай впервые провели политконсультации на уровне МИД стран
Баку и Буэнос-Айрес обсудили сотрудничество в сферах АПК, связи и энергетики
Лаос открылся для вакцинированных иностранных туристов
Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Саудовской Аравии
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
В ЕК предложат признать преступлением обход санкций против России
Безработица в ОЭСР в марте снизилась до 5,1%
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Развивайте свой бизнес с кредитом от Yelo Bank под 5% годовых
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ