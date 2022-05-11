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Финансы 11.05.2022 19:41

Инфляция в США в апреле замедлилась впервые за 8 месяцев - до 8,3%

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 41-летним максимумом в 8,5%, зафиксированным в марте. Снижение темпов роста потребительских цен в США было отмечено впервые за восемь месяцев.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более существенного ослабления инфляции - до 8,1%.

Повышение цен на энергоносители в апреле замедлилось до 30,3% в годовом выражении по сравнению с 32% в марте, в частности, на бензин - до 43,6% с 48%. В то же время стоимость продуктов питания подскочила максимальными темпами с апреля 1981 года - на 9,4%. Повышение цен на жилье ускорилось до 5,1% с 5%, на новые автомобили - до 13,2% с 12,5%.

Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем в апреле составил 0,3% против 1,2% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение на 0,2%.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 6,2% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. В марте повышение составило соответственно 6,5% и 0,3%.

Несмотря на некоторое замедление в апреле, инфляция вряд ли замедлится до доковидных уровней в ближайшее время и, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) в 2% до тех пор, пока проблемы в цепочках поставок сохраняются, отмечает Trading Economics.

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Тэги: США, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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