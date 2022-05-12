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Происшествия 12.05.2022 17:49

В Агдамском районе погиб житель села Чямянли в результате взрыва боеприпасов

Гражданин Азербайджана скончался в результате взрыва боеприпасов на территории села Чямянли Агдамского района, говорится в сообщении районной прокуратуры.

«12 мая около 16:00 гражданин Азербайджана Рашад Бахтияров, 1982 года рождения, занимавшийся сельскохозяйственной деятельностью на территории села Чямянли Агдамского района, получил многочисленные осколочные ранения в результате разрыва боеприпасов, от которых скончался», - отмечается в сообщении.

Агдамская районная прокуратура ведет расследование по факту.

Э.Шафиев

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Тэги: АГДАМ, ВЗРЫВ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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