В Агдамском районе погиб житель села Чямянли в результате взрыва боеприпасов

Гражданин Азербайджана скончался в результате взрыва боеприпасов на территории села Чямянли Агдамского района, говорится в сообщении районной прокуратуры.
«12 мая около 16:00 гражданин Азербайджана Рашад Бахтияров, 1982 года рождения, занимавшийся сельскохозяйственной деятельностью на территории села Чямянли Агдамского района, получил многочисленные осколочные ранения в результате разрыва боеприпасов, от которых скончался», - отмечается в сообщении.
Агдамская районная прокуратура ведет расследование по факту.
Э.Шафиев
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