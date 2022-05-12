В Агдамском районе погиб житель села Чямянли в результате взрыва боеприпасов

Гражданин Азербайджана скончался в результате взрыва боеприпасов на территории села Чямянли Агдамского района, говорится в сообщении районной прокуратуры. «12 мая около 16:00 гражданин Азербайджана Рашад Бахтияров, 1982 года рождения, занимавшийся сельскохозяйственной деятельностью на территории села Чямянли Агдамского района, получил многочисленные осколочные ранения в результате разрыва боеприпасов, от которых скончался», - отмечается в сообщении. Агдамская районная прокуратура ведет расследование по факту. Э.Шафиев

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