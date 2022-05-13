Токаев ставит задачу вернуть инфляцию в 2022г в целевой коридор 8-10%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Нацбанку страны усилить работу и вернуть инфляцию в целевой коридор, сообщила пресс-служба президента.
"Токаев указал на важность усиления работы правительства, Национального банка и других государственных органов для решения этих вопросов. Президент обозначил важность возвращения инфляции в целевой коридор и поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы", - говорится в сообщении по итогам совещания, на котором был рассмотрен отчет о деятельности Нацбанка за 2021 год.
Президент обратил внимание на беспрецедентный рост инфляции, который по итогам четырех месяцев текущего года достиг пикового значения с сентября 2016 года, составив 13,2%.
Как сообщалось, инфляция в Казахстане определена на 2022 год в коридоре 8-10% против ранее планировавшихся 4-6%.
Токаев также обратил внимание на необходимость сокращения трансфертов из Нацфонда в бюджет.
Президент напомнил, что трансферты из Нацфонда достигли 4,8 трлн тенге в 2020 году и 4,5 трлн тенге - в 2021 году. В 2022 году правительство запросило еще 4,6 трлн тенге. "Это очень большие средства", - отметил Токаев.
В целом, по оценке главы государства, в условиях пандемии и ухудшения экономической ситуации фонд выполняет отведенную ему роль.
Официальный курс на 13 мая - 434,76 тенге/$1.
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