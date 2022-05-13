ООН выразила готовность оказать КНДР поддержку после вспышки COVID-19

ООН готова помочь КНДР после того, как в стране зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Мы вместе с нашими партнерами готовы оказать помощь нуждающимся в КНДР в сфере борьбы с COVID-19", - сказал Фархан Хак на брифинге в четверг.

Он отметил, что в ООН внимательно следят за сообщениями о вспышке COVID-19 в КНДР.

Ранее в пятницу Северная Корея опубликовала второй отчет о вспышке коронавируса, в котором утверждается, что вирусом заразились более 350 тыс. человек и шесть человек умерли от последствий заражения. У одного из скончавшихся выявлен штамм "омикрон".

Северная Корея накануне объявила о первых случаях заражения вариантом COVID-19 "омикрон" в стране. Согласно сообщению, власти страны пришли к выводу, что образцы, взятые 8 мая в Пхеньяне у пациентов с симптомами лихорадки, идентичны симптомам "омикрона".

С конца января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР полностью закрыты.