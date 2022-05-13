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ТЭК 13.05.2022 23:06

Объем нефтедобычи в Иране в марте достиг 3,8 млн б/с

Объем добычи нефти в Иране в марте достиг 3,8 млн баррелей в сутки, сообщил руководитель отдела планирования Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Карим Зобейди агентству IRNA.

Таким образом уровень нефтедобычи в стране достиг показателей 2018 года, то есть до введения санкций администрации президента США Дональда Трампа, напоминает IRNA.

Зобейди также добавил, что NIOC планирует увеличить объемы производства в случае достижения соглашения на переговорах в Вене по вопросу восстановления СВПД и снятия санкций.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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