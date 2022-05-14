Объявлена дата проведения церемонии вручения 95-й премии «Оскар»

Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" состоится 12 марта 2023 года в Dolby Theatre, сообщили организаторы в субботу.
"Академия кинематографических искусств и наук и ABC сегодня объявили, что 95-й Оскар состоится в воскресенье, 12 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
Также академия назвала ключевые даты премии. Так, объявление шорт-листов состоится 21 декабря, а список номинантов огласят 24 января. При этом организаторы отмечают, что даты могут быть изменены.
В текущем году из-за продолжающейся пандемии коронавируса церемония была перенесена с 15 января и состоялась 27 марта. Впервые с 2019 года у церемонии были ведущие.
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.
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