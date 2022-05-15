В России за сутки COVID-19 заболели 4,9 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4,9 тыс. случаев, госпитализированы за сутки 1,1 тыс. человек, скончались 99 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 15 мая, в РФ выявлено 4 956 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 125 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 55%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в семи субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 74 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 99 человек, накануне штаб сообщал о 107 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 тыс. 047 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом, число заболевших продолжает оставаться на уровне суточной заболеваемости конца апреля 2020 года.

"Выздоровели за сутки 6 200 человек, или на 16% меньше по сравнению с 14 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 260 тыс. 293 случая заражения коронавирусной инфекцией, 377 тыс. 670 умерших и 17 млн 647 тыс. 179 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.