Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

13.05 $/bbl +/- WTI 110.49 +4.36 Brent 111.55 +4.10

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 16.05.2022 10:10

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 521 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 521 млн 476 тыс. 353, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 263 тыс. 967 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 82 млн 468 тыс. 606 и 999 тыс. 602.

Индия - 43 млн 123 тыс. 801 и 524 тыс. 241.

Бразилия - 30 млн 688 тыс. 390 и 665 тыс. 150.

Франция - 29 млн 375 тыс. 134 и 148 тыс. 313.

Германия - 25 млн 732 тыс. 153 и 137 тыс. 499.

Великобритания - 22 млн 361 тыс. 251 и 177 тыс. 905.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 806.8. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 68 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 87, Франции - 2 тыс. 247, Германии - 1 тыс. 636, Великобритании - 2 тыс. 578.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Северной Корее коронавирус унес жизни еще 15 человек Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 518 млн - университет Хопкинса Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 517 млн - университет Хопкинса Количество случаев COVID-19 в мире превысило 517 млн - университет Хопкинса Количество случаев COVID-19 в мире превысило 516,7 млн - университет Хопкинса Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 516 млн

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az