Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 521 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 521 млн 476 тыс. 353, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 263 тыс. 967 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 82 млн 468 тыс. 606 и 999 тыс. 602.

Индия - 43 млн 123 тыс. 801 и 524 тыс. 241.

Бразилия - 30 млн 688 тыс. 390 и 665 тыс. 150.

Франция - 29 млн 375 тыс. 134 и 148 тыс. 313.

Германия - 25 млн 732 тыс. 153 и 137 тыс. 499.

Великобритания - 22 млн 361 тыс. 251 и 177 тыс. 905.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 806.8. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 68 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 87, Франции - 2 тыс. 247, Германии - 1 тыс. 636, Великобритании - 2 тыс. 578.