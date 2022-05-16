Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 521 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 521 млн 476 тыс. 353, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 263 тыс. 967 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 82 млн 468 тыс. 606 и 999 тыс. 602.
Индия - 43 млн 123 тыс. 801 и 524 тыс. 241.
Бразилия - 30 млн 688 тыс. 390 и 665 тыс. 150.
Франция - 29 млн 375 тыс. 134 и 148 тыс. 313.
Германия - 25 млн 732 тыс. 153 и 137 тыс. 499.
Великобритания - 22 млн 361 тыс. 251 и 177 тыс. 905.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 806.8. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 68 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 87, Франции - 2 тыс. 247, Германии - 1 тыс. 636, Великобритании - 2 тыс. 578.
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