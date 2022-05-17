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Туризм 17.05.2022 17:31

Израиль с 21 мая отменяет почти все антикоронавирусные ограничения на въезд в страну

Власти Израиля с 21 мая отменили требование о тестировании на коронавирус перед вылетом в страну, сообщает министерство здравоохранения государства.

Отмена требования ПЦР-тестов перед вылетом в Израиль касается как израильтян, так и туристов. Новые правила въезда вступят в силу с 21 мая.

Ранее израильские власти сообщили об отмене с 21 мая ПЦР-тестирования на коронавирус по прибытии. В апреле было отменено требование о ношении масок в помещениях и открытых пространствах. Требование о ношении маски во время международного перелета сохраняется.

Для въезда в Израиль необходимо также оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса, и заполнить декларацию о въезде в Израиль в течение 48 часов или в течение 10 дней перед пересечением сухопутного пограничного пункта.

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