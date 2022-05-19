Молдова соблюдает нейтралитет и требует вывода российских войск из Приднестровья - президент Санду

Молдова выступает за урегулирование приднестровского конфликта дипломатическими средствами, угрозы втягивания в вооруженный конфликт нет, однако призывает международное сообщество поддержать ее требования о выводе российских войск с этой территории, заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Мы рассматриваем различные возможные сценарии, предпринимаем все меры безопасности. Молдова является нейтральной страной, ее нейтралитет закреплен в Конституции и поддерживается большинством наших граждан. Мы намерены соблюдать и далее нейтралитет. В то же время для соблюдения нейтралитета мы просим международное сообщество поддержать наши требования о выводе российских войск с территории Молдовы", - сказала Санду, выступая в среду в Европейском парламенте.

Она подчеркнула, что "Молдова выступает за урегулирование приднестровского конфликта исключительно мирным путем, дипломатическими средствами".

"Мы продолжим переговоры для решения этой проблемы за столом переговоров, в рамках международно признанных границ Молдовы, при соблюдении нейтралитета и суверенитета страны", - сказала Санду.

Кроме того, президент рассказала о процессе европейской интеграции страны, попросив депутатов Европарламента "стать послами Молдовы в своих странах, способствовать тому, чтобы Молдова получила в ближайшее время статус кандидата в члены ЕС". Она подчеркнула, что подача 3 марта заявки Молдовы на членство в ЕС является "выражением народа Молдовы, который стремится стать частью европейской семьи".

Касаясь конфликта в соседней республике, Санду вновь высказалась в поддержку территориальной целостности Украины, призвала к прекращению огня.

По ее словам, в республике ощущают последствия этого конфликта: "Это сказывается на росте цен, на инфляции, на уровне жизни населения. Нарушились логистические цепочки, наша внешняя торговля страдает".

В свою очередь, председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС продолжит оказывать Молдове поддержку политически и финансово, предоставлять любую необходимую помощь республике для преодоления последствий от COVID-19 и конфликта в соседней стране.

Она также выразила признательность Молдове и ее гражданам за помощь украинским беженцам, приняв в своих домах 90 тыс. из них.

"Мы готовы проявить точно такую же солидарность с вашей страной. Мы готовы поддержать Молдову и в отношении заявки на получение статуса кандидата в ЕС", - добавила Метсола.

По ее словам, "ЕС должен послать четкий и твердый политический сигнал о признании европейских устремлений Молдовы, и ее усилий в выполнении ключевых реформ, приближающих республику все ближе к нам".

Заявление председателя Европарламента и выступление президента Молдовы в Европарламенте транслировались на странице Санду в социальных сетях.