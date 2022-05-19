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Здравоохранение 19.05.2022 17:16

ВОЗ разрешила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 компании CanSino Biologics

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг сообщила, что одобрила экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной китайской компанией CanSino Biologics.

"Сегодня ВОЗ включила вакцину Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics в перечень вакцин, разрешенных для экстренного применения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В документе подчеркивается, что препарат соответствует стандартам ВОЗ и что ее "преимущества значительно перевешивают риски". Эффективность вакцины составляет 64% в случаях симптоматического заболевания коронавирусом и 92% в отношении серьезного течения COVID-19.

Вакцина Convidecia однодозовая, ее рекомендуют использовать для лиц в возрасте 18 лет и старше.

Таким образом, ВОЗ одобрила экстренное применение уже 11 вакцин от коронавируса.

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