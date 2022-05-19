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Туризм 19.05.2022 20:25

Марокко отменило ПЦР-тесты для вакцинированных путешественников

Власти Марокко отменили требование об обязательном ПРЦ-тесте перед поездкой в страну для вакцинированных туристов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, сообщает Мorocco World News.

"Туристам, желающим посетить Марокко, больше не требуется предъявлять справку о пройденном ПЦР-тесте перед посещением страны. Предполагается, что это решение оживит туристический сектор Марокко", - пишет портал.

Как отмечает портал, теперь для въезда в Марокко путешественникам потребуется сертификат вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны), а также заполненная анкета здоровья. По прибытии пассажиры выборочно проходят тест на антиген. Непривитым туристам придется соблюдать десятидневный карантин.

Марокко открылось для вакцинированных иностранных туристов в начале февраля. В стране все еще действуют антиковидные меры предосторожности - масочный режим, закрыты ночные клубы, в ресторанах могут потребовать предъявить сертификат вакцинации.

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Тэги: МАРОККО, ТУРИЗМ, ПРАВИЛА, ВЪЕЗД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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