Марокко отменило ПЦР-тесты для вакцинированных путешественников

Власти Марокко отменили требование об обязательном ПРЦ-тесте перед поездкой в страну для вакцинированных туристов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, сообщает Мorocco World News.
"Туристам, желающим посетить Марокко, больше не требуется предъявлять справку о пройденном ПЦР-тесте перед посещением страны. Предполагается, что это решение оживит туристический сектор Марокко", - пишет портал.
Как отмечает портал, теперь для въезда в Марокко путешественникам потребуется сертификат вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны), а также заполненная анкета здоровья. По прибытии пассажиры выборочно проходят тест на антиген. Непривитым туристам придется соблюдать десятидневный карантин.
Марокко открылось для вакцинированных иностранных туристов в начале февраля. В стране все еще действуют антиковидные меры предосторожности - масочный режим, закрыты ночные клубы, в ресторанах могут потребовать предъявить сертификат вакцинации.
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