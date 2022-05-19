США в полной мере поддерживают Швецию и Финляндию в их стремлении присоединиться к НАТО - Байден

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что Вашингтон в полной мере поддерживает стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
"Я горжусь, что могу заверить их, что у них есть полная поддержка со стороны США", - сказал Байден, говоря о заявках Швеции и Финляндии на вступление в альянс.
Он добавил, что его администрация в четверг передаст в Конгресс США документы о заявке этих двух стран, чтобы сенаторы смогли подготовиться к быстрому процессу ратификации.
Байден отметил, что "с нетерпением ждет возможности называть их (Швецию и Финляндию - ИФ) союзниками по НАТО".
После переговоров с лидерами Швеции и Финляндии президент США также сказал, что они "договорились работать вместе для противодействия угрозам нашей общей безопасности".
Кроме того, по словам Байдена, "новые страны, присоединяющиеся к НАТО, не являются угрозами ни для каких стран".
Процесс рассмотрения в НАТО заявок Стокгольма и Хельсинки пока не продвигается из-за возражений Турции.
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