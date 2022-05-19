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СНГ 19.05.2022 20:55

Беларусь купила у России "Искандеры" и С-400 - Лукашенко

Беларусь купила у России нужное количество ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных комплексов С-400, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы договорились с Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальное", - заявил глава государства на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Высказывание президента приводит госагентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в Беларуси сохранили и развивают промышленную базу, производят многие виды продукции, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.

"С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету. Компетенций у них побольше. Мы сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим уже ракету типа "Искандер". Очень хорошее оружие", - сказал Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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