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СНГ 19.05.2022 21:41

Сенат США одобрил помощь Украине в размере почти $40 млрд

Сенат США в четверг одобрил выделение почти $40 млрд в качестве финансовой помощи Украине и ее союзникам.

По сообщению Bloomberg, голосование еще идет, однако достаточное число сенаторов уже высказались за утверждение пакета помощи. Теперь документ направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Во вторник большинство сенаторов высказались за проведение голосования по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд. Ранее сообщалось, что быстрому принятию законопроекта препятствовал сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.

"Если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем нашей помощи этой стране сравняется с военным бюджетом России, эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом направить на Украину", - заявил ранее в мае сенатор Пол, выступление которого транслировал телеканал С-SPAN.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в прошлый вторник. Согласно результатам голосования, "за" высказались 368 конгрессменов, "против" - 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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