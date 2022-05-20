В Азербайджане арестовали Акифа Османова, воевавшего в составе НВФ за рубежом

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала гражданина страны за участие в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) за рубежом.
«В результате комплексных следственно-оперативных мероприятий, проведенных СГБ, появились основательные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Акиф Османов, 1977 года рождения, ранее задержанный на территории Турции с фальшивым паспортом на имя гражданина Узбекистана Ильоржона Исанова по подозрению в членстве в отрядах вооруженных террористических организаций, действующих на территории Турции, но отпущенный на свободу за отсутствием улик, на почве религиозной вражды участвовал в вооруженных конфликтах с совершением террористических актов за пределами страны», - говорится в сообщении СГБ.
По данным ведомства, в ходе расследования были получены убедительные доказательства того, что Османов тренировался в специальном подготовительном лагере на территории сирийского города Атма, где усвоил навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, а затем был членом незаконной вооруженной группировки «Азери Джамааты», воюя в составе которой, получил осколочное ранение в ходе боев за поселок «Шейх Сулейман».
Затем группировка снабдила Османова поддельным паспортом гражданина Узбекистана, с которым он побывал в различных странах.
Османов решением суда арестован и привлечен к ответственности по статьям 12.1 и 279.1 УК Азербайджана (участие в деятельности вооруженных формирований за пределами Азербайджана).
«В настоящее время ведется расследование по уголовному делу», - сообщило ведомство.
Э.Шафиев
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