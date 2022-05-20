Азербайджанские военные участвуют в учениях Efes-2022 в Турции

Военнослужащие Азербайджанской армии принимают участие в проходящих в турецком городе Измир международных учениях «Efes-2022», говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
«Учения, к которым привлечены военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и военно-морских сил Азербайджана, продлятся до 9 июня», - подчеркивает ведомство.
Б.Рустамбеков
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