В России за сутки COVID-19 заболели более 5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 2 тыс. человек, скончались 102 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 21 мая, в РФ выявлено 5 034 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 971 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 31 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 102 человека, накануне штаб сообщал о 96 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 089 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.

"Выздоровели за сутки 6 288 человек, или на 1,9% больше в сравнении с 20 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 288 тыс. 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 тыс. 270 умерших и 17 млн 683 тыс. 089 выписанных.