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Внешняя политика 21.05.2022 20:43

Йоханнис пригласил Алиева в Румынию

Президент Румынии Клаус Йоханнис отмечает, что Бухарест продолжит поддерживать развитие диалога Азербайджана и Европейского союза (ЕС).

«Румыния продолжит поддержку развития диалога между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Текст поздравительного послания опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Йохоннис выразил «абсолютную уверенность в том, что многоуровневый диалог и сотрудничество между Румынией и Азербайджаном будут развиваться на прочной основе и становиться более многосторонними посредством двустороннего стратегического партнерства».

«В частности, интенсификация и диверсификация двустороннего экономического развития в таких стратегических сферах регионального значения как энергетика и транспорт станут в предстоящий период важным направлением отношений между нашими странами», - написал он.

Йоханнис вновь передал Алиеву приглашение совершить визит в Румынию.

Р.Керимов

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Тэги: РУМЫНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, КЛАУС ЙОХАННИС


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