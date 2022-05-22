Количество случаев COVID-19 в мире превысило 527 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 527 млн 216 тыс. 96, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 288 тыс. 800 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 83 млн 263 тыс. 20 и 1 млн 2 тыс. 146.

Индия - 43 млн 136 тыс. 371 и 524 тыс. 413.

Бразилия - 30 млн 780 тыс. 28 и 665 тыс. 657.

Франция - 29 млн 564 тыс. 5 и 148 тыс. 820.

Германия - 26 млн 44 тыс. 283 и 138 тыс. 325.

Великобритания - 24 млн 366 тыс. 63 и 190 тыс. 847.

Также населению мира ввели 11 млрд 440 млн 935 тыс. 505 доз вакцин против COVID-19.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 808.2. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 75 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 90, Франции - 2 тыс. 255, Германии - 1 тыс. 646, Великобритании - 2 тыс. 596.