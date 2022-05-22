Парламент Украины денонсировал соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения

Украинский парламент денонсировал Соглашение между правительствами Украины и России об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.
Принятие соответствующего законопроекта №0146 в целом поддержали 292 народных депутата на пленарном заседании воскресенье, говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.
Как отмечал ранее украинский Минфин, таким образом будет прекращено предоставление льготных условий налогообложения резидентам РФ, осуществляющим деятельность в Украине. "После денонсации Соглашения ко всем доходам резидентов РФ, полученным из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения - 15%, установленная Налоговым кодексом Украины, вместо льготных ставок, установленных Соглашением: 5% - на дивиденды; 10% или 0% - на проценты; 10% - на роялти", - поясняло ведомство.
Минфин указывал, что в настоящее время резиденты Украины, осуществляющие деятельность в РФ, могут платить налоги там, не платя их в Украине, а после денонсации такая возможность у них исчезнет.
Помимо того денонсации освободит Украину от обязательств по обмену информацией с РФ по налоговым вопросам.
Данное соглашение было подписано 8 февраля 1995 года в Киеве и ратифицировано Верховной Радой Украины 6 октября 1995 года.
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