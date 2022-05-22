Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и вышел в лидеры чемпионата «Формулы-1»

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании - шестого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Второе место на трассе в Барселоне занял напарник голландца по команде Серхио Перес (отставание 13,072 сек.). Тройку призеров замкнул Джордж Рассел из "Мерседеса" (32,927).
Ферстаппен, который в текущем сезоне одержал четвертую победу, набрал 110 очков и со второго места поднялся в лидеры соревнования. Пилот Ferrari Шарль Леклер сошел с дистанции и с 104 баллами занимает вторую позицию.
Кубок конструкторов возглавил Red Bull.
Следующий этап Гран-при Монако запланирован на 27-29 мая.
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