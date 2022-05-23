Шемаха может стать «Столицей туризма Тюркского мира»

Азербайджанский город Шемаха стал кандидатом на избрание «Столицей туризма Тюркского мира», сообщили в Госагентстве по туризму Азербайджана (ГАТ).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГАТ, данная инициатива была выдвинута на 17-ом заседании рабочей группы по туризму Организации тюркских государств (ОТГ), которое проходит в понедельник в Шемахе.

На заседании также обсудили место и время проведения 18-го заседания рабочей группы.

«По итогам заседания рабочей группы согласованный протокол будет представлен на подписание на 7-ой встрече министров туризма стран-членов ОТГ, которое состоится 24 мая в Шамахе», - отметили в агентстве.

Рабочая группа ОТГ по туризму была создана в 2013 году.

Э.Шафиев