Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8004 RUR   0.0279 GBR   2.1324 TRY   0.1066

Цена на нефть

20.05 $/bbl +/- WTI 110.28 +0.39 Brent 112.55 +0.51

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 23.05.2022 14:52

Шемаха может стать «Столицей туризма Тюркского мира»

Азербайджанский город Шемаха стал кандидатом на избрание «Столицей туризма Тюркского мира», сообщили в Госагентстве по туризму Азербайджана (ГАТ).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГАТ, данная инициатива была выдвинута на 17-ом заседании рабочей группы по туризму Организации тюркских государств (ОТГ), которое проходит в понедельник в Шемахе.

На заседании также обсудили место и время проведения 18-го заседания рабочей группы.

«По итогам заседания рабочей группы согласованный протокол будет представлен на подписание на 7-ой встрече министров туризма стран-членов ОТГ, которое состоится 24 мая в Шамахе», - отметили в агентстве.

Рабочая группа ОТГ по туризму была создана в 2013 году.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРИЗМ, ШЕМАХА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az