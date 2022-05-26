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Здравоохранение 26.05.2022 16:21

В Азербайджане за сутки зафиксированы 2 смерти от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 732, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее также было зарегистрировано 9 случаев заражения COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы два летальных исхода из-за новой коронавирусной инфекции (до этого в течение 7 дней подряд смертность от коронавируса не фиксировалась – ИФ). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 712 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 978 человек (+9 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 45 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 692 теста на коронавирус против 3 тыс. 290 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 883 тыс. 123 тестов на COVID-19.

Э.Шафиев

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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