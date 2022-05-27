Беларусь и Азербайджан создадут промышленный кластер в Гяндже

Беларусь совместно с Азербайджаном создаст промышленный кластер с участием флагманов белорусского машиностроения, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства со ссылкой на вице-премьера Игоря Петришенко.

"В настоящее время прорабатывается создание на базе Гянджинского автомобильного завода промышленного кластера с участием флагманов белорусского машиностроения, а также совместные проекты по производству лифтов и ветеринарных препаратов", - говорится в сообщении. "В контактах на высшем и высоком уровнях намечен ряд взаимовыгодных прорывных проектов, реализация которых позволит нам не только удовлетворить потребности азербайджанских потребителей, но и совместно выйти на рынки третьих стран", - отметил вице-премьер, которого цитирует пресс-служба.

Петришенко сообщил, что товарооборот между Беларусью и Азербайджаном за прошлый год вырос почти вдвое, до $885 млн.