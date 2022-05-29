Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 29.05.2022 00:20

Туристы из Беларуси, России и Украины с 30 мая смогут получать визы по прибытии в Индонезию

Власти Индонезии обновили список стран, гражданам которых можно будет с 30 мая получить однократную туристическую визу по прибытии, сообщает портал Bali.com со ссылкой на циркуляр иммиграционного управления.

"С 30 мая 2022 года список национальностей, которые могут получить визу по прибытии в Индонезию, расширен до 72 стран. Добавлены Бахрейн, Беларусь, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Россия, Сербия, Украина и Иордания", - пишет издание.

Как отмечает издание, однократные туристические визы по прибытии можно оформить примерно за 35$. Для этого потребуется предъявить паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, билет обратно или в третью страну. Визу можно будет продлить один раз на 30 дней.

Также потребуется оформить медицинскую страховку с покрытием не менее $25 тыс. и установить приложение Peduli Lindungi.

Ранее власти Индонезии отменили требование ПЦР- и антиген-тестов для привитых туристов.

В начале февраля правительство открыло остров Бали для вакцинированных иностранных туристов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ВИЗА, ТУРИЗМ


Похожие новости


Ассоциации туризма Азербайджана и Индонезии планируют подписать меморандум о сотрудничестве

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az