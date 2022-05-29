Туристы из Беларуси, России и Украины с 30 мая смогут получать визы по прибытии в Индонезию

Власти Индонезии обновили список стран, гражданам которых можно будет с 30 мая получить однократную туристическую визу по прибытии, сообщает портал Bali.com со ссылкой на циркуляр иммиграционного управления.
"С 30 мая 2022 года список национальностей, которые могут получить визу по прибытии в Индонезию, расширен до 72 стран. Добавлены Бахрейн, Беларусь, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Россия, Сербия, Украина и Иордания", - пишет издание.
Как отмечает издание, однократные туристические визы по прибытии можно оформить примерно за 35$. Для этого потребуется предъявить паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, билет обратно или в третью страну. Визу можно будет продлить один раз на 30 дней.
Также потребуется оформить медицинскую страховку с покрытием не менее $25 тыс. и установить приложение Peduli Lindungi.
Ранее власти Индонезии отменили требование ПЦР- и антиген-тестов для привитых туристов.
В начале февраля правительство открыло остров Бали для вакцинированных иностранных туристов.
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