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СНГ 29.05.2022 01:10

Командующий внутренними войсками Беларуси оценил ситуацию на границе как стабильную

Обстановка на границе Беларуси стабильная и контролируемая, заявил заместитель министра внутренних дел республики - командующий внутренними войсками Николай Карпенков в субботу в эфире телеканала СТВ.

"На границе мы видим стабильность и контроль. Усилия, которые прилагаются пограничниками и внутренними войсками, позволяют обстановку на границе контролировать", - сказал замминистра внутренних дел.

"Как сказал глава государства - мы готовы к действиям. Ни одна диверсионно-разведывательная группа, ни одно незаконное вооруженное формирование, никакие бандиты на территорию нашей страны не должны проникнуть. Мы должны выступить заслоном. Я скажу так: где работают наши внутренние войска вместе с пограничниками, мы видим полный контроль обстановки", - подчеркнул он.

21 мая текущего года в Беларуси скорректировали сферу использования внутренних войск министерства внутренних дел, разрешив привлекать их к охране государственной границы и территориальной обороне.

Белорусские военнослужащие в настоящее время выполняют задачи по усилению охраны участков государственной границы республики. Совместно с органами Государственного пограничного комитета на западном направлении службу несут механизированные подразделения, минометные расчеты, дивизионы артиллерийской бригады, военнослужащие зенитного ракетного полка, расчеты беспилотных авиационных комплексов.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ГРАНИЦА


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