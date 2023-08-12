Польские военнослужащие предотвратили прорыв границы группой нелегальных мигрантов с территории Беларуси

Польские пограничники применили водометы, чтобы предотвратить прорыв группы нелегальных мигрантов с территории Беларуси, сообщила в субботу пресс-служба пограничной стражи Польши.

"Участок границы, охраняемый пограничным постом в Дубиче-Церкевне, пыталась пересечь большая группа агрессивно настроенных иностранцев, включающая 40 человек. У одного из них был нож, они бросали камни. На место происшествия направили автомобиль Tajfun с водометами. Пересечение границы этой группой было сорвано", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытались 105 человек, граждан Конго и Эритреи.