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Дальнее зарубежье 12.08.2023 12:49

Польские военнослужащие предотвратили прорыв границы группой нелегальных мигрантов с территории Беларуси

Польские пограничники применили водометы, чтобы предотвратить прорыв группы нелегальных мигрантов с территории Беларуси, сообщила в субботу пресс-служба пограничной стражи Польши.

"Участок границы, охраняемый пограничным постом в Дубиче-Церкевне, пыталась пересечь большая группа агрессивно настроенных иностранцев, включающая 40 человек. У одного из них был нож, они бросали камни. На место происшествия направили автомобиль Tajfun с водометами. Пересечение границы этой группой было сорвано", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытались 105 человек, граждан Конго и Эритреи.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПОЛЬША, ГРАНИЦА, ВОДОМЕТЫ


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