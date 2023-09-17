Польша строит электрический барьер на границе с Беларусью

Правительство Польши объявило тендер на строительство электронного барьера на границе с Беларусью по реке Буг.

Сообщается, что длина заграждения составит 172 км. Ожидается, что тендер будет завершен в ноябре 2023 года и уже в ноябре-декабре начнется строительство самого заграждения.

В настоящее время на сухопутной границе Польши и Беларуси уже возведено заграждение длиной 186 километров.

В.Алиев