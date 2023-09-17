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Дальнее зарубежье 17.09.2023 15:25

Польша строит электрический барьер на границе с Беларусью

Правительство Польши объявило тендер на строительство электронного барьера на границе с Беларусью по реке Буг.

Сообщается, что длина заграждения составит 172 км. Ожидается, что тендер будет завершен в ноябре 2023 года и уже в ноябре-декабре начнется строительство самого заграждения.

В настоящее время на сухопутной границе Польши и Беларуси уже возведено заграждение длиной 186 километров.

В.Алиев

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Тэги: ПОЛЬША, БЕЛАРУСЬ, ГРАНИЦА, БАРЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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