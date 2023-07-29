В Польше заявили о переброске бойцов ЧВК «Вагнер» к стране

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" выдвинулись к границе Белоруссии и Польши. Его слова передает RVF24.

По словам Моравецкого, у польского руководства есть данные, что военные ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону Сувалкского коридора.

"Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию", - отметил премьер.

Моравецкий допустил, что бойцы ЧВК могут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, по словам премьера, Варшава обеспокоена, поскольку и сами бойцы могут выдавать себя за мигрантов и проникнуть в Польшу.

В.Алиев