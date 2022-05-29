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Культура 29.05.2022 02:00

«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм «Треугольник печали» Рубена Эстлунда

Обладателем Золотой пальмовой ветви, главной награды 75-го Каннского кинофестиваля, стала картина "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Церемония оглашения победителей прошла в субботу во Дворце фестивалей.

Вторую по значимости награду - Гран-при фестиваля - получила картина "Близко" Лукаса Донта.

Обладателем награды за лучшую режиссуру стал южнокорейский режиссер Пан Чхан Ук за картину "Решение уйти".

Специальный приз к 75-летию фестиваля вручен фильму "Тори и Локита" братьев Дарденн.

Лучшим актером стал кореец Сон Кан Хо за роль в фильме "Брокер" режиссера Хирокадзу Корээда, награда за лучшую женскую роль досталась актрисе Зар Амир-Эбрахими за работу в фильме "Священный паук" режиссера Али Аббаси.

Приз за лучший сценарий получил шведский режиссер Тарик Салех за фильм "Парень из рая".

Приза жюри удостоены сразу две картины - итальянско-бельгийская лента "Восемь гор" режиссеров Шарлотты Вандермерс и Феликса Ван Грунингена и фильм "Иа" польского режиссера Ежи Сколимовского.

Награда "Золотая камера" за дебютный фильм досталась картине "Боевой пони" Джина Гэммел и Райли Кио, представленной в программе "Особый взгляд".

В основном конкурсе фестиваля в этом году было представлено 18 картин.

75-й Международный Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАННСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

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