«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм «Треугольник печали» Рубена Эстлунда

Обладателем Золотой пальмовой ветви, главной награды 75-го Каннского кинофестиваля, стала картина "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Эстлунда.
Церемония оглашения победителей прошла в субботу во Дворце фестивалей.
Вторую по значимости награду - Гран-при фестиваля - получила картина "Близко" Лукаса Донта.
Обладателем награды за лучшую режиссуру стал южнокорейский режиссер Пан Чхан Ук за картину "Решение уйти".
Специальный приз к 75-летию фестиваля вручен фильму "Тори и Локита" братьев Дарденн.
Лучшим актером стал кореец Сон Кан Хо за роль в фильме "Брокер" режиссера Хирокадзу Корээда, награда за лучшую женскую роль досталась актрисе Зар Амир-Эбрахими за работу в фильме "Священный паук" режиссера Али Аббаси.
Приз за лучший сценарий получил шведский режиссер Тарик Салех за фильм "Парень из рая".
Приза жюри удостоены сразу две картины - итальянско-бельгийская лента "Восемь гор" режиссеров Шарлотты Вандермерс и Феликса Ван Грунингена и фильм "Иа" польского режиссера Ежи Сколимовского.
Награда "Золотая камера" за дебютный фильм досталась картине "Боевой пони" Джина Гэммел и Райли Кио, представленной в программе "Особый взгляд".
В основном конкурсе фестиваля в этом году было представлено 18 картин.
75-й Международный Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.
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