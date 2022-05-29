Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.05.2022 15:30

Путин и Вучич условились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять газ в Сербию

Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, лидеры условились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сторонами был "продолжен обмен мнениями по ряду международных тем - ситуации в Украине и развитию событий вокруг Косово".

"Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран", - добавили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СЕРБИЯ, ВЛАДИМИР ПУТИН, АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ


Похожие новости


Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года Вучич пока не видит возможности ввести санкции против России Вучич планирует обсудить с Путиным ситуацию с газоснабжением Сербии Москва и Белград должны договориться о больших объемах поставок газа, экономика Сербии растет быстрее всего в Европе - Вучич Президент Сербии надеется, что Москва предоставит Белграду самую благоприятную в Европе цену на газ США не используют по отношению к России термин "враг" - Пентагон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az