Путин и Вучич условились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять газ в Сербию

Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, лидеры условились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сторонами был "продолжен обмен мнениями по ряду международных тем - ситуации в Украине и развитию событий вокруг Косово".

"Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран", - добавили в пресс-службе.