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Дальнее зарубежье 29.05.2022 22:35

В Германии увидели признаки ослабления европейского единства по отношению к России

Странам ЕС нужно сохранять единство в отношении России, появляются признаки того, что оно ослабевает, заявил в воскресенье министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"После нападения России на Украину мы все увидели, что становится возможным при условии единства ЕС. Учитывая завтрашний саммит (лидеров стран ЕС - ИФ), надеюсь, что единство сохранится. Однако оно уже начинает вновь и вновь разрушаться", - приводят его слова западные СМИ.

"Европа - это все еще мощный с точки зрения экономики регион. И когда мы едины, мы можем использовать эту силу", - добавил немецкий министр.

В последние недели страны ЕС пытаются согласовать нефтяное эмбарго против РФ. Считается, что это предложение блокирует, в основном, Венгрия.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕС, РОССИЯ, РОБЕРТ ХАБЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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