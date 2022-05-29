В Германии увидели признаки ослабления европейского единства по отношению к России

Странам ЕС нужно сохранять единство в отношении России, появляются признаки того, что оно ослабевает, заявил в воскресенье министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"После нападения России на Украину мы все увидели, что становится возможным при условии единства ЕС. Учитывая завтрашний саммит (лидеров стран ЕС - ИФ), надеюсь, что единство сохранится. Однако оно уже начинает вновь и вновь разрушаться", - приводят его слова западные СМИ.
"Европа - это все еще мощный с точки зрения экономики регион. И когда мы едины, мы можем использовать эту силу", - добавил немецкий министр.
В последние недели страны ЕС пытаются согласовать нефтяное эмбарго против РФ. Считается, что это предложение блокирует, в основном, Венгрия.
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