В Азербайджане за сутки зафиксирован 1 случай COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у одного человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 759, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрирован 1 случай поражения.
За прошедшие сутки не было зарегистрировано летальных исходов от коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 998 человек (+ 2 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 48 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 706 тест на коронавирус против 1 тыс. 871 тест накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 892 тыс. 285 тестов на COVID-19.
Э.Шафиев
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