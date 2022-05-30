В Азербайджане за сутки зафиксирован 1 случай COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у одного человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 759, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрирован 1 случай поражения.

За прошедшие сутки не было зарегистрировано летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 998 человек (+ 2 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 48 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 706 тест на коронавирус против 1 тыс. 871 тест накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 892 тыс. 285 тестов на COVID-19.

Э.Шафиев