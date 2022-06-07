США поставили Украине вооружение и военную технику на сумму $4 млрд - Конгресс

По состоянию на начало июня США поставили Украине вооружение и военную технику на сумму более 4 млрд. долл., следует из данных американского Конгресса.
В рамках этих средств, в частности, с 24 февраля Киев получил более 6,5 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 20 тыс. гранатометов АТ-4 для борьбы с легкими бронированными целям, свыше 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, 108 гаубиц М777 и 220 тыс. снарядов к ним.
Кроме того, США поставили Украине 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost и еще 700 беспилотников-камикадзе Switchblade.
Киев также получил от Вашингтона более 200 бронетранспортеров M113, несколько сотен бронированных внедорожников Humvee, 20 многоцелевых вертолетов Ми-17 советского производства, 7,2 тыс. единиц огнестрельного оружия и 50 млн патронов. Еще Пентагон передал Украине три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и большое количество другого нелетального оружия, в том числе оборудование связи и разведки.
По имеющимся данным, большая часть вооружения доставлялась с помощью тяжелых транспортных самолетов, как военных, так и зафрахтованных Пентагоном, на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.
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