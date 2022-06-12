Ниинистё заявил, что его удивила позиция Турции по вступлению Финляндии в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что позиция Турции по вступлению его страны в НАТО стали для него неожиданностью.
"Я был удивлён позицией Турции, однако мы должны всерьёз отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство", - сказал Ниинистё на пресс-конференции в воскресенье в Хельсинки.
"Будем надеяться, что удастся найти решение, которое будет устраивать всех", - добавил президент.
По словам Ниинистё, "дискуссии о членстве продолжаются, между Турцией и Финляндией ведется много дискуссий". "Важно как можно больше рассказать Турции о том, что уже сделано в Финляндии для того, чего требует Турция", - отметил он.
Как сказал Ниинистё, "у Финляндии не больше проблем с терроризмом, чем у других стран НАТО, вот почему иногда трудно понять мнение Турции".
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Но Турция в настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует. У Анкары есть претензии к этим странам: в частности, она обвиняет их в поддержке террористов.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг, участвовавший в пресс-конференции, добавил, говоря о Турции, что "любые опасения нужно развеять".
Столтенберг прибыл в Финляндию в рамках стартовавшей в воскресенье в резиденции президента Финляндии ежегодного мероприятия "Дискуссии в Култаранта", посвященного вопросам внешней политики и безопасности.
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