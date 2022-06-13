Азербайджан и Турция планируют реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в понедельник принял делегацию Совета внешнеэкономических связей Турции (DEIK).

В ходе встречи Мусаев отметил, что во время визита в Турцию в мае этого года ознакомился с деятельностью ведущих медицинских учреждений этой страны. «Думаю, что изучение опыта Турции в области здравоохранения будет продуктивным для нас», - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что здравоохранение Азербайджана, как сектор экономики, видит свое будущее только в цифровизации, и турецкие наработки в этой сфере очень важны: «Опыт Турции в данной области неоценим, и ее модель является лидирующей в мире».

В свою очередь, представители DEIK выразили заинтересованность в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Азербайджана по исследованиям в области медицинского туризма, цифровой трансформации здравоохранения и в других сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями об успешном развитии многосторонних отношений между двумя странами, о сотрудничестве в области здравоохранения и реализации совместных проектов.

Э.Шафиев