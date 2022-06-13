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Здравоохранение 13.06.2022 16:39

Азербайджан и Турция планируют реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в понедельник принял делегацию Совета внешнеэкономических связей Турции (DEIK).

В ходе встречи Мусаев отметил, что во время визита в Турцию в мае этого года ознакомился с деятельностью ведущих медицинских учреждений этой страны. «Думаю, что изучение опыта Турции в области здравоохранения будет продуктивным для нас», - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что здравоохранение Азербайджана, как сектор экономики, видит свое будущее только в цифровизации, и турецкие наработки в этой сфере очень важны: «Опыт Турции в данной области неоценим, и ее модель является лидирующей в мире».

В свою очередь, представители DEIK выразили заинтересованность в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Азербайджана по исследованиям в области медицинского туризма, цифровой трансформации здравоохранения и в других сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями об успешном развитии многосторонних отношений между двумя странами, о сотрудничестве в области здравоохранения и реализации совместных проектов.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНЗДРАВ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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