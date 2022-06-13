Азербайджан одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги Наций

Сборная Азербайджана по футболу в понедельник в 4-ом туре группы С3 Лиги Наций обыграла со счетом 2:0 сборную Беларусь.
Эта первая победа азербайджанских футболистов в текущем розыгрыше Лиги Наций.
После 4 туров в активе сборной Азербайджана 4 очка.
После 4-х туров сборная Азербайджана в своей группе занимает третье место: лидирует Казахстан с 10 очками, на втором месте Словакия (6 очков), замыкает группу Беларусь (2 очка).
Р.Ахмедов
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