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Спорт 13.06.2022 22:21

Азербайджан одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги Наций

Сборная Азербайджана по футболу в понедельник в 4-ом туре группы С3 Лиги Наций обыграла со счетом 2:0 сборную Беларусь.

Эта первая победа азербайджанских футболистов в текущем розыгрыше Лиги Наций.

После 4 туров в активе сборной Азербайджана 4 очка.

После 4-х туров сборная Азербайджана в своей группе занимает третье место: лидирует Казахстан с 10 очками, на втором месте Словакия (6 очков), замыкает группу Беларусь (2 очка).

Р.Ахмедов

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Тэги: ФУТБОЛ, РЕЗУЛЬТАТ


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