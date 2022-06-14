Алиев выделил Федерации мини-футбола Азербайджана 1 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о оказании финансовой поддержке Федерации мини-футбола Азербайджана. Текст документа опубликован во вторник на сайте главы государства. Согласно распоряжению, Федерации мини-футбола в связи с победой национальной сборной Азербайджана на чемпионате Европы 2022 года выделяется 1 млн манатов. Средства будут выделены из резервного фонда Президента, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год. Б.Рустамбеков

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