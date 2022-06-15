В Азербайджане выявлено 16 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 792 тыс. 919, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зафиксировано 19 новых случаев заражения.

Пятый день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 715 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 115 человека (+12 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 89 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 826 тестов на коронавирус против 2 тыс. 217 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 929 тыс. 541 тестов на COVID-19.

Э.Шафиев