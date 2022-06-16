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Туризм 16.06.2022 23:01

Египет снимает все коронавирусные ограничения для въезда туристов,

Кабинет министров Египта принял решение отменить все антикоронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов и граждан страны в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и хорошими темпами вакцинации, сообщает портал Sada El Balad.

"В ходе заседания кабмина Египта было принято решение снять все антиковидные ограничения, наложенные на въезд египтян или иностранцев для контроля за эпидемиологической ситуацией внутри страны и за ее пределами", - пишет издание.

О сроках отмены действующих ограничений не сообщается. Сейчас для въезда в Египет требуется сертификат вакцинации одной из вакцин, одобренных ВОЗ, либо российским "Спутником", справка о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест.

Как отмечает портал, эпидемиологическая ситуация в стране стабильна: гражданам предоставлено 86,6 млн доз различных вакцин от коронавируса, а также 4,5 млн доз для ревакцинации. В правительстве считают, что этих запасов достаточно, чтобы обеспечить хорошие темпы вакцинации населения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЕГИПЕТ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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