Путин: Россия не будет повторять опыт других стран с раскручиванием инфляционной спирали, цель в 4% остается

Россия не допустит раскручивания инфляционной спирали, цель по этому показателю в 4% сохраняется, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы не будем повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы", - сказал Путин.
"Наша цель - уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%... 4% - такая цель остается", - подчеркнул президент.
Один из принципов долгосрочного развития России - это ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика, отметил Путин. "Во многом именно такая линия позволила выдержать нам беспрецедентное санкционное давление. Для нас эта политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе", - заявил президент.
Служба финансово-экономической информации
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