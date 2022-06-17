Путин: Россия не будет повторять опыт других стран с раскручиванием инфляционной спирали, цель в 4% остается

Россия не допустит раскручивания инфляционной спирали, цель по этому показателю в 4% сохраняется, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы не будем повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы", - сказал Путин.

"Наша цель - уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%... 4% - такая цель остается", - подчеркнул президент.

Один из принципов долгосрочного развития России - это ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика, отметил Путин. "Во многом именно такая линия позволила выдержать нам беспрецедентное санкционное давление. Для нас эта политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе", - заявил президент.

Служба финансово-экономической информации