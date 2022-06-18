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Здравоохранение 18.06.2022 10:15

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 538 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 538 млн 457 тыс. 919, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 317 тыс. 471 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 86 млн 216 тыс. 418 и 1 млн 13 тыс. 358.

Индия - 43 млн 270 тыс. 577 и 524 тыс. 817.

Бразилия - 31 млн 644 тыс. 703 и 668 тыс. 892.

Франция - 30 млн 228 тыс. 615 и 150 тыс. 35 (данные на утро пятницы, в субботу не обновлялись).

Германия - 27 млн 279 тыс. 240 и 150 тыс. 78.

Великобритания - 22 млн 664 тыс. 434 и 180 тыс. 204.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро субботы 813,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 101 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 104, Франции - 2 тыс. 273, Германии - 1 тыс. 664, Великобритании - 2 тыс. 618.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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