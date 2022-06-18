Количество случаев COVID-19 в мире превысило 538 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 538 млн 457 тыс. 919, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 317 тыс. 471 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 86 млн 216 тыс. 418 и 1 млн 13 тыс. 358.
Индия - 43 млн 270 тыс. 577 и 524 тыс. 817.
Бразилия - 31 млн 644 тыс. 703 и 668 тыс. 892.
Франция - 30 млн 228 тыс. 615 и 150 тыс. 35 (данные на утро пятницы, в субботу не обновлялись).
Германия - 27 млн 279 тыс. 240 и 150 тыс. 78.
Великобритания - 22 млн 664 тыс. 434 и 180 тыс. 204.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро субботы 813,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 101 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 104, Франции - 2 тыс. 273, Германии - 1 тыс. 664, Великобритании - 2 тыс. 618.
Власти Азербайджана в 2022г направят дополнительно $276,5 млн на финансирование работ по восстановлению Карабаха и Зангезура
Гасанов посетил боевые позиции на границе с Арменией
Байрамов и Лавров подчеркнули важность выполнения пунктов трехсторонних заявлений по Карабаху
Глава «Роснефти» оценил перспективы США заместить необходимый Европе российский газ
Транспортировка по двум ниткам «Турецкого потока» будет приостановлена с 21 по 28 июня
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Ленд-лиз для Украины еще не начинался – Данилов
РФ не совсем готова к глобальному сдвигу в энергетике из-за санкций - бывший глава МЭА
ЕС готов работать с ООН для предотвращения глобального продовольственного кризиса - Боррель
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Агджабеди открылся обновленный магазин «Nar»
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ