Сечин: РФ не создает препятствия для дивидендов в адрес BP, но при экспроприации собственности будут симметричные меры

Объявление BP об уходе из России было неожиданным, оно не продиктовано коммерческими интересами британской компании и ее акционеров, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Бывший многолетний и доверенный партнер компании "Роснефть" - английская компания BP - официально заявила о своём уходе в феврале этого года несмотря на то, что российский бизнес принёс ей $36 млрд доходов с 2003 года при лишь $10 млрд суммарных инвестиций", - сказал он, выступая на ПМЭФ-2022.

"Однако несмотря на все заявления о безоговорочном уходе из России, BP и по сей день продолжает оставаться крупнейшим частным акционером компании "Роснефть" с долей 19,75%. BP также продолжает владеть долями в крупных совместных проектах, включая "Таас-Юрях", "Харампурнефтегаз" и "Ермак Нефтегаз". Все эти действия говорят скорее о желании остаться действующим участником компании "Роснефть" и переждать невыгодную геополитическую ситуацию без реальных потерь. Аналогичные действия мы видим и со стороны некоторых западных мейджоров", - отметил Сечин.

"При этом даже на фоне ареста российских золотовалютных резервов и экспроприации зарубежных активов "Газпрома" Россия не создает препятствий для продолжения деятельности иностранных компаний, например в отношении дивидендов, направляемых в адрес компании BP. Единственное ограничение, которое сделано российскими регуляторами, - это зачисление средств на специальные счета, что и будет сделано в отношении BP после собрания акционеров, и сумма составит цифру с девятью нулями в валюте. Но, вместе с тем, мы рассчитываем, что в случае попыток экспроприации российской собственности симметричные меры в отношении активов иностранных компаний в России будут предложены российским правительством", - заявил он.