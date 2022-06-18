«Азерсу» направит около 9 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и канализации в Забрате

ОАО «Азерсу» направит почти 9 млн манатов на работы по реконструкции системы водоснабжения и канализации части бакинского поселка Забрат. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Инженерно-строительный проект» подписан соответствующий контракт. Стоимость договора - 8 млн 889,8 тыс. манатов. Р.Керимов

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