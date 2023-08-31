Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана

ОАО «Азерсу» направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 населенных пунктов в Нефтчалинском и Сальянском районах Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, общество с этой целью подписало контракт с совместным предприятием ОАО «Protean Construction» и ООО «Hovers Group».

Условиями договора предусмотрено улучшение водоснабжения 11 населенных пунктов в Нефтчалинском и 6 населенных пунктов в Сальянском районе.

Стоимость договора – 15 млн 720 тыс. 540,59 манатов.

Работы в рамках контракта должны быть завершены до 27 декабря 2024 года.

Н.Аббасова