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31.08.2023 16:57

Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана

ОАО «Азерсу» направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 населенных пунктов в Нефтчалинском и Сальянском районах Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, общество с этой целью подписало контракт с совместным предприятием ОАО «Protean Construction» и ООО «Hovers Group».

Условиями договора предусмотрено улучшение водоснабжения 11 населенных пунктов в Нефтчалинском и 6 населенных пунктов в Сальянском районе.

Стоимость договора – 15 млн 720 тыс. 540,59 манатов.

Работы в рамках контракта должны быть завершены до 27 декабря 2024 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЗЕРСУ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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