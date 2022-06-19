Водолазы обнаружили отверстия в корпусе судна, севшего на мель в районе Туапсе

Водолазы в ходе осмотра обнаружили отверстия в корпусе судна, севшего на мель в районе порта Туапсе, проводится откачка воды, крен судна уменьшается, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота в воскресенье.
"Экипаж заделывает отверстия, герметизирует корпус, шпигаты закрывает, которые оказались под водой, когда крен случился, и откачивает воду. Сейчас работы будут приостановлены, продолжится только откачка воды", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что крен постепенно уменьшается. Показатель составлял 15 градусов, сейчас 13,3 градуса.
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