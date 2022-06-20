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Здравоохранение 20.06.2022 10:04

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 539 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 538 млн 955 тыс. 851, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 318 тыс. 639 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило: США - 86 млн 246тыс. 101 и 1 млн 13 тыс. 413; Индия - 43 млн 309 тыс. 473 и 524 тыс. 873; Бразилия - 31 млн 611 тыс. 769 и 668 тыс. 693 (данные на воскресенье, в понедельник не обновлялись); Франция - 30 млн 279 тыс. 240 и 150 тыс. 78 (данные на воскресенье, в понедельник не обновлялись); Германия - 27 млн 211 тыс. 896 и 140 тыс. 176; Великобритания - 22 млн 664 тыс. 434 и 180 тыс. 204 (данные на субботу, в воскресенье и понедельник не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро понедельника 813,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 101 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 105, Франции - 2 тыс. 273, Германии - 1 тыс. 664, Великобритании - 2 тыс. 618.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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